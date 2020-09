As incríveis imagens do urso da idade do gelo encontrado praticamente intacto na Rússia

Crédito, North-Eastern Federal University Legenda da foto, O urso da idade do gelo foi achado nas ilhas Lyakhovsky, no nordeste da Rússia

Pastores de renas no Ártico russo desenterraram os restos perfeitamente preservados de um urso da idade do gelo, informou a Universidade Federal do Nordeste da Rússia (NEFU) na segunda-feira.

O urso foi exposto pelo derretimento do permafrost nas ilhas Lyakhovsky, parte do arquipélago das Novas Ilhas Siberianas, no nordeste da Rússia.

Com os dentes e o nariz intactos, acredita-se que o urso seja uma espécie de urso-pardo que viveu de 22 mil a 39,5 mil anos atrás.

Seus restos mortais serão estudados na NEFU, localizada na cidade de Yakutsk, no leste da Rússia.

Com tecido mole

Lena Grigorieva, pesquisadora de Paleontologia do NEFU, disse à BBC que o animal seria um antigo parente do urso-pardo, uma espécie que vive hoje na Eurásia e na América do Norte.

Crédito, North-Eastern Federal University Legenda da foto, Acredita-se que o animal seja um antigo parente do urso-pardo

Cientistas da universidade, conhecidos por suas pesquisas com mamutes-lanosos e outras espécies pré-históricas, acreditam que a descoberta não tem precedentes.

Grigorieva disse que o urso foi "a primeira e única descoberta desse tipo" a ser recuperada inteira com "tecido mole", de acordo com um comunicado da NEFU.

"Ele está completamente preservado, com todos os órgãos internos no lugar, até o nariz", disse Grigorieva.

"Anteriormente, apenas crânios e ossos haviam sido encontrados. Esta descoberta é de grande importância para todo o mundo", acrescentou.

Crédito, North-Eastern Federal University Legenda da foto, Uma análise está sendo feita para determinar a idade do urso

A universidade também disse que vai convidar outros cientistas russos para participar do estudo, com mais detalhes a serem anunciados em breve.

Agora, "é necessário fazer uma análise de radiocarbono para determinar a idade precisa do urso", acrescentou a universidade, citando Maxim Cheprasov, pesquisador do laboratório do Museu Yakutsk Mammoth.

Mais descobertas

Além desse urso, o cadáver preservado de um filhote também foi encontrado na região de Yakutia, no extremo leste da Rússia, de acordo com a NEFU.

Crédito, North-Eastern Federal University Legenda da foto, O urso foi encontrado por pastores de renas no permafrost da Sibéria

Em 2019, um filhote de 18 mil anos foi encontrado perfeitamente preservado, com dentes e pelo, no permafrost da Sibéria.

