Por que milhões de pessoas estão assistindo a vídeos de limpeza de piscinas no TikTok

Quem diria que vídeos de um cara aspirando e limpando piscinas externas sendo aspiradas e limpas se tornaria um sucesso no TikTok.

Miles, conhecido como The Pool Guy (“o cara da piscina”), acumulou milhões de visualizações no aplicativo de vídeos com seus registros de limpeza.