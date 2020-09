Após 3 semanas de reabertura, número de escolas fechadas por covid-19 avança na França

Desde o início do ano letivo na França, em 1° de setembro, mais de 2,1 mil salas de aulas e cerca de 80 escolas foram fechadas devido ao surgimento de novos casos de covid-19 entre alunos.

O governo francês pondera que esse número representa apenas 0,13% dos cerca de 60 mil estabelecimentos escolares do país, mas os casos de fechamento de escolas continuam aumentando diariamente, acompanhando a retomada das contaminações pelo novo coronavírus no país.

No intervalo de uma semana, foram contabilizados 1,2 mil diagnósticos entre alunos, disse na quarta-feira (16/9) o ministro francês da Educação, Jean-Michel Blanquer.

Nesta sexta-feira (18/9), foram confirmados 13,2 mil casos no país nas últimas 24 horas, segundo o ministério da Saúde. É o maior número desde o fim do confinamento, em meados de maio. O total de mortes, 123 nas últimas 24 horas, também é o maior desde o término do lockdown.