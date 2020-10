5 produtos do cotidiano que são uma ameaça ao meio ambiente (e alguns, à sua saúde)

O arquipélago de Palau, no Oceano Pacífico, se tornou o primeiro país do mundo a proibir o uso de filtro solar para proteger seus recifes de coral.

De acordo com pesquisadores, 10 ingredientes químicos encontrados em protetores solares são altamente tóxicos para a vida marinha e podem tornar os corais mais suscetíveis ao fenômeno conhecido como branqueamento.

Mas esse produto que faz parte do nosso cotidiano está longe de ser o único que tem efeitos adversos no planeta.

Pílula anticoncepcional

Embora a pílula anticoncepcional tenha um papel no declínio da população mundial (reduzindo a pressão sobre os recursos naturais), um estudo de 2016 realizado na Suécia encontrou evidências de um inconveniente para o meio ambiente.

Lina Nikoleris, autora do estudo, descobriu que o hormônio etinilestradiol (EE2), uma versão sintética do estrogênio encontrado nos contraceptivos, estava mudando o comportamento e a genética de alguns peixes.

Quando lançado na água como resíduo, o EE2 causa mudanças no "equilíbrio genético" de peixes como salmão e truta, que têm mais receptores de estrogênio que os humanos.

Abacate

E os efeitos disso são devastadores para as regiões onde a fruta é cultivada.

Em 2011, uma investigação realizada pelas autoridades hídricas do Chile encontrou pelo menos 65 exemplos de campos de abacate que desviavam ilegalmente rios e outras fontes de água para suas plantações.

Abacaxi

Ele é cultivado num ritmo tal que em algumas partes do mundo tem um impacto negativo sobre o meio ambiente.

Xampu

O óleo de palma, também conhecido como azeite de dendê, é um dos óleos vegetais mais eficientes e versáteis do planeta, mas seu uso generalizado tem causado um desmatamento significativo.

Em um relatório de 2018, a organização ambientalista WWF advertiu que a conversão de florestas tropicais e turfeiras em plantações de dendê liberou "grandes quantidades de dióxido de carbono, alimentando as mudanças climáticas e destruindo o habitat de espécies como o orangotango".

Embora muita gente esteja ciente da presença do azeite de dendê em produtos comestíveis - como chocolate, margarina, sorvete, pão e biscoitos -, poucos sabem que ele também pode ser encontrado em produtos de limpeza e higiene.

No xampu, por exemplo, o azeite de dendê é usado como uma forma de condicionador.

Purificadores de ar

As pessoas não deveriam se preocupar apenas com a poluição do ar.