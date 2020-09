As empresas do Japão que ajudam pessoas a desaparecer

Desaparecimento é facilitado no Japão graças à legislação sobre privacidade

No Japão, essas pessoas são conhecidas como jouhatsu .

De dívidas inevitáveis ​​a casamentos sem amor, as motivações que levam ao jouhatsu variam.

Mas muitos, independentemente de seus motivos, procuram empresas para ajudá-los no processo.

Essas operações são chamadas de "mudança noturna", um sinal da natureza secreta do processo para quem deseja virar um jouhatsu .

Essas empresas ajudam as pessoas que desejam desaparecer a se retirarem discretamente de suas vidas e ainda fornecem hospedagem em locais distantes.

Segundas vidas

Quando criou a empresa, ele acreditava que o motivo pelo qual as pessoas decidem fugir de suas vidas problemáticas era a ruína financeira, mas logo descobriu que também havia "motivos sociais".

"O que fizemos foi ajudar as pessoas a começar uma segunda vida", diz ele.

As taxas de divórcio eram (e ainda são) muito baixas no Japão, então algumas pessoas decidiram que era mais fácil sair e abandonar seus pares do que passar por procedimentos de divórcio complexos e formais.