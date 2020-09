'Consegui um emprego após 280 tentativas'

Os dados mais recentes mostram que o desemprego no Reino Unido atingiu seu nível mais alto em dois anos. A taxa de desemprego cresceu para 4,1% no trimestre encerrado em julho, ante 3,9% anteriormente. E os jovens com idade entre 16 e 24 anos foram particularmente afetados: eles sofreram a maior queda no emprego em comparação com outras faixas etárias.