10 cursos gratuitos de programação oferecidos pelas melhores universidades do mundo

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Você pode fazer cursos das universidades mais prestigiadas do mundo de graça e sem sair de casa

Graças à internet e ao interesse de muitos centros universitários em "democratizar" a educação, milhões de pessoas têm acesso a cursos online sem ter que pagar quantias exorbitantes e tampouco sair do país.

Em um mundo cada vez mais digital, a linguagem de programação de computador ultrapassou a fronteira do mundo acadêmico e do universo geek para se tornar acessível a uma parcela mais ampla da população.

A BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC, selecionou alguns cursos nesta área que estão disponíveis na internet.

Universidade de Harvard

Introdução à Ciência da Computação

Nome oficial: CS50: Introduction to Computer Science

Idiomas: Inglês e português

O curso oferecido pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, apresenta os alunos à ciência da computação e à "arte da programação".

E agora há uma versão em português, lançada neste ano pela Fundação Estudar.

Crédito, Reprodução do site Estudar Fora

O curso é voltado tanto para quem já tem conhecimento na área quanto para iniciantes.

O professor David J. Malan, que comanda as aulas, "ensina os alunos a pensar algoritmicamente e resolver problemas de modo eficiente".

As linguagens de programação ensinadas são: C, PHP, JavaScript, além de SQL, CSS e HTML.

Entre os tópicos abordados, estão: abstração, algoritmos, estruturas de dados, encapsulamento, gerenciamento de recursos, segurança, engenharia de software e desenvolvimento web.

Crédito, Reprodução do site de Harvard

Embora o curso seja gratuito, os alunos têm a opção de obter um certificado mediante o pagamento de taxa.

O curso em inglês é oferecido na plataforma digital edX, que reúne cursos gratuitos de dezenas de universidades nas mais diversas disciplinas.

Já a versão em português está disponível no portal Estudar Fora.

Ciência de dados: Básico de R

Nome oficial: Data Science: R Basics

Idioma: Inglês

Este curso, também da Universidade de Harvard, oferece aos alunos uma base em linguagem de programação R, ensinando a organizar, analisar e visualizar dados.

Crédito, Reprodução do site de Harvard

Além da sintaxe básica da linguagem R, o curso de propõe a ensinar conceitos usados na programação, como tipos de dados, vetores aritméticos e indexação.

Disponível gratuitamente na plataforma digital edX, o curso promete preparar os alunos para atuar num mercado em expansão. E também permite pagar uma taxa para obter certificado.

"A demanda por profissionais qualificados de ciência de dados está crescendo rapidamente, e esta série prepara você para enfrentar os desafios da análise de dados do mundo real", diz o site.

2. Universidade de Stanford

Metodologia da Programação

Nome oficial: CS106A - Programming Methodology

Idioma: Inglês

A universidade com sede na Califórnia, nos EUA, criou o programa SEE: Stanford Engineering Everywhere para disponibilizar partes importantes da sua grade curricular a um público mais amplo.

Entre os cursos oferecidos, está o de Metodologia da Programação - "um dos maiores de Stanford", além de um dos mais completos que podem ser encontrados online.

Crédito, Reprodução do site de Stanford

"Os tópicos abordados se concentram na introdução à engenharia de aplicativos de informática que enfatizam os princípios modernos da engenharia de software: design orientado a objetos, decomposição, encapsulamento, abstração e testes", indica a instituição.

Para fazer o curso, que ensina a linguagem de programação Java, não é necessário conhecimento prévio de programação. Mas requer "dedicação considerável e trabalho árduo".

"O curso foi projetado explicitamente para atrair pessoas de humanas e ciências sociais, assim como especialistas em tecnologia", diz a universidade.

Todo o conteúdo está disponível para download, e os vídeos podem ser assistidos no próprio site do curso.

Embora os cursos do SEE sejam idênticos aos destinados a alunos da instituição, não é concedido nenhum "crédito" da universidade, tampouco um canal de comunicação com instrutores ou professores.

3. Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês)

Cursos Introdutórios de Programação

Idioma: Inglês

O MIT tem uma série de cursos introdutórios gratuitos na área de programação e ciência da computação - tanto para alunos iniciantes, quanto mais avançados.

Eles são oferecidos na página do MIT OpenCourseWare (OCW), que disponibiliza gratuitamente ao público conteúdo de praticamente todos os cursos da universidade.

Entre os que não exigem experiência prévia em programação estão:

6.0001 Introdução à Ciência da Computação e Programação em Python

Nome oficial: 6.0001 Introduction to Computer Science and Programming in Python

O curso, que usa a linguagem de programação Python 3.5, costuma ser o ponto de partida mais comum para alunos do MIT com pouca ou nenhuma experiência em programação.

Crédito, Reprodução do site do MIT

"São apresentados conceitos computacionais e de programação básica. Os alunos vão desenvolver confiança na habilidade de aplicar técnicas de programação a problemas em uma ampla variedade de áreas."

6.0002 Introdução ao pensamento computacional e ciência de dados

Nome oficial: 6.0002 Introduction to Computational Thinking and Data Science

É a continuação do curso acima (6.0001 Introdução à Ciência da Computação e Programação em Python) - e também utiliza a linguagem de programação Python 3.5.

Crédito, Reprodução do site do MIT

Tem como objetivo "ajudar os alunos, independentemente de sua área de especialização, a se sentirem legitimamente confiantes na habilidade de escrever pequenos programas que permitam alcançar objetivos úteis".

Há ainda cursos de linguagem de programação mais específicos disponibilizados pelo MIT, como:

6.092 Introdução à programação em Java

Nome oficial: 6.092 Introduction to Programming in Java

Voltado para alunos com alguma experiência em programação, este curso do MIT é uma introdução à engenharia de software, utilizando a linguagem de programação Java.

Crédito, Reprodução do site do MIT

"Os alunos aprenderão os fundamentos de Java. O foco é no desenvolvimento de software de alto padrão de qualidade que resolva problemas reais", diz a descrição do curso.

Introdução a C e C ++

Nome oficial: 6.S096 Introduction to C and C++

Este curso do MIT promete uma rápida introdução às linguagens de programação C e C ++. Mas requer que os alunos tenham alguma experiência em programação.

Crédito, Reprodução do site do MIT

"Você aprenderá os conhecimentos básicos necessários, incluindo gerenciamento de memória, ponteiros, macros de pré-processador, programação orientada a objetos e como encontrar bugs quando inevitavelmente você usar qualquer um desses conceitos incorretamente", explica o site.

4. Universidade de Columbia

Python para análise de dados

Nome oficial: Analytics in Python

Idioma: Inglês

Com este curso, a Universidade de Columbia, em Nova York, se propõe a desenvolver a capacidade dos alunos de analisar dados e tomar decisões baseadas em dados a partir do aprendizado da linguagem de programação em Python.

"O objetivo deste curso é apresentar os alunos aos fundamentos da programação em Python e dar um conhecimento prático de como usar programas para lidar com dados."

Crédito, Reprodução do site edX

"É um curso prático intensivo que irá capacitar e recompensar os alunos com proficiência em habilidades de gerenciamento de dados", acrescenta o site da plataforma edX, onde está disponível o curso.

Embora experiência em programação não seja um pré-requisito, o nível do curso é intermediário.

Os alunos têm a opção de obter um certificado ao fim do curso mediante pagamento de taxa.

4. Universidade da Califórnia em San Diego (UCSD)

Minecraft, programação e ensino

Nome oficial: Minecraft, Coding and Teaching

Idioma: Inglês

Este curso da Universidade da Califórnia em San Diego é voltado para pessoas sem conhecimento prévio de programação e com perfil docente.

Crédito, Reprodução do site edX

"Você é novo na área de programação? Quer aprender como ensinar programação para seus alunos? Você tem alunos que adoram jogar Minecraft?"

"O software LearnToMod combina Minecraft, programação e apoio docente para professores que nunca programaram por conta própria e que nunca ensinaram programação!", completa o site.

Disponível na plataforma edX, o curso tem como pré-requisito apenas experiência básica com ensino.

No momento da publicação desta reportagem, este curso específico estava arquivado, o que significa que ele não está ativo, mas você ainda pode acessar seu conteúdo. A plataforma informa que futuras datas serão anunciadas.

5. Khan Academy

Programação de computadores

Nome oficial: Computer programming / Programación de computadoras

Idioma: Inglês e espanhol

A Khan Academy é uma organização sem fins lucrativos, criada pelo americano Salman Khan, com a missão de promover a educação online gratuita.

Crédito, Reprodução do site da Khan Academy

O curso é composto pelas disciplinas de programação abaixo, que também podem ser cursadas individualmente:

- Introdução a JS: desenho e animação

- Introdução a HTML/CSS: fazer páginas web

- Introdução a SQL: consulta e gestão de dados

- JS avançado: jogos e visualizações

- JS avançado: simulações naturais

- HTML / JS: fazer páginas web interativas

- HTML / JS: fazer páginas web interativas com jQuery

