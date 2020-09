A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

'Na pandemia, a sala de aula dos meus filhos é no carro'

Ela e os filhos passam oito horas do dia dentro da van da família, sem acesso a banheiro e com o ar condicionado do carro ligado. São cerca de 42 milhões de pessoas em todos os EUA que não conseguem se conectar facilmente.