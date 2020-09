Covid -19 na Venezuela: os médicos com salários de US$ 4 e sem equipamentos de proteção

Sem máscaras e luvas, e em alguns casos até sem água corrente no hospital, médicos e enfermeiros precisam bancar seu próprio equipamento. No país com a maior taxa de inflação no mundo, a máscara facial pode custar US$ 1, o que representa um peso gigante no orçamento de médicos, que recebem US$ 4 e US$ 5 por mês.