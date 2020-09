O que levou autoridades do Texas a emitirem alerta sobre ameba ‘comedora de cérebros’

A morte de um menino de seis anos vítima de Naegleria fowleri , uma ameba apelidada de "comedora de cérebros" por provocar uma infecção rara e fatal, desencadeou uma investigação e um alerta das autoridades no Estado americano do Texas.

A descoberta levou o governador texano, Greg Abbott, a emitir neste domingo (27/9) uma declaração de desastre no condado de Brazoria, do qual Lake Jackson faz parte.

"Peço aos texanos em Lake Jackson que sigam as orientações das autoridades locais e tomem as precauções apropriadas para proteger sua saúde e segurança enquanto trabalhamos para restaurar água encanada segura para a comunidade", disse Abbott.

No fim de semana, autoridades chegaram a emitir uma recomendação para que os residentes de oito cidades no condado não usassem água da torneira para beber ou cozinhar. Essa ordem foi levantada na segunda-feira, mas segue em vigor a orientação de ferver a água antes de consumir.

Água pelo nariz

Equipes da Comissão de Qualidade Ambiental do Texas (TCEQ), a agência ambiental do Estado, estão analisando amostras de água em Lake Jackson

De acordo com o CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças, agência de pesquisa em saúde pública ligada ao Departamento de Saúde), a Naegleria fowleri costuma ser encontrada em lagos e rios e pode entrar no corpo pelo nariz.

Especialistas em saúde ressaltam que não há risco de contaminação ao beber água, mas somente se a água entrar pelo nariz. Segundo autoridades locais, a família de Josiah suspeita que ele tenha sido exposto ao brincar em um chafariz no centro cívico da cidade ou em uma torneira do lado de fora de sua casa.

Com a confirmação da presença da ameba na água da cidade, o chafariz que Josiah havia frequentado foi fechado, crianças foram proibidas de brincar com sprinklers, mangueiras ou qualquer brinquedo que possa esguichar água, e a população foi orientada a evitar que água entre no nariz. Os moradores também foram aconselhados a deixar a água correndo por cinco minutos antes do banho.