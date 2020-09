´Como comecei negócio milionário vendendo anotações de aula´

Falamos sobre aprendizado, negócios e, acima de tudo, recursos e experiências de vida, indo das águas mornas do Sudeste Asiático à floresta urbana da Cidade do México.

Cheow não foi o primeiro a tentar lucrar com seu êxito, mas seu material de estudo foi um sucesso. Ele já vendeu cerca de 1,5 mil desses "mapas mentais", chegando a ganhar mais de US$ 1 mil por semana (mais de R$ 5 mil), e depois transformou suas anotações de estudo em um negócio.

Requisitos elevados

Comunicação

"Você não consegue falar embaixo d'água, não pode dizer 'olá' ou 'minha máscara está vazando'. Tudo é expressão facial e gestos com as mãos."

Cheow diz que o mergulho deu a ele duas qualidades adicionais: primeiro, a capacidade de se conectar com pessoas de diferentes culturas, o que vem da convivência com mergulhadores e estudantes que procuram locais de mergulho ao redor do mundo.

Conexão humana

Cheow gosta de contar a história de quando acabou tomando um "cafecito" na sede mexicana de uma multinacional de recursos humanos no World Trade Center (WTC) da Cidade do México.

No ano passado, Cheow fez um intercâmbio de estudantes de negócios na charmosa cidade mexicana de Puebla, a sudeste da capital do país. Ele descreve Puebla como "bonita e pitoresca" e os mexicanos, como "muito amigáveis".

Então, quando apareceu sem compromisso no WTC na Cidade do México, ele conseguiu subir até o 27º andar e realizar seu sonho de visitar um escritório do WTC no exterior.