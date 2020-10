O que é a regra do 'silêncio incômodo', usada por grandes executivos como Jeff Bezos e Tim Cook

Quando nos apressamos a dar uma resposta, as coisas podem sair bem mal, e por isso, vez ou outra, nos arrependemos de ter falado sem pensar.

Trata-se da "regra do silêncio incômodo", um conceito desenvolvido por Justin Bariso, consultor e autor do best-seller "IE Aplicada, Guia para a Inteligência Emocional no Mundo Real" (em tradução livre).