Saiba em que ramo de negócio atuam os 15 multimilionários dos EUA que ficaram mais ricos no ano passado

Collins é diretor do Programa de Desigualdade do Instituto de Estudos de Políticas, com sede em Washington, nos Estados Unidos. Segundo ele, o sucesso desses magnatas "é indecentemente justaposto aos milhões que perderam riqueza, saúde e meios de subsistência durante a pandemia."

Tecnologia na ponta

A lista é liderada por Elon Musk, CEO da Tesla Motors e SpaceX, cuja fortuna cresceu 242%. Com patrimônio estimado em US$ 68 bilhões, Musk é o terceiro homem mais rico do mundo, depois de Jeff Bezos, fundador da Amazon, e Bill Gates, da Microsoft.

Elon Musk: US$ 68 bilhões (+242%)

Jensen Huang: US$ 9,8 bilhões (+133%)

Jay Chaudhry: US$ 6,9 bilhões (+92%)

Ernest García 3º: US$ 4,2 bilhões (+83%)

Ernest García 2º: US$ 9,2 bilhões (+68%)

Peter Gassner: US$ 4,5 bilhões (+67%)

Robert Pera: US$ 10,5 bilhões (+64%)

Jack Dorsey: US$ 6,8 bilhões (+62%)

Mackenzie Scott: US$ 57 bilhões (+58%)

No início de setembro, Scott se tornou a mulher mais rica do mundo, aumentando sua fortuna para US$ 68 bilhões, de acordo com estimativas do Índice Bloomberg de Bilionários. No entanto, as oscilações recentes no mercado de ações fizeram com que ela perdesse essa posição.