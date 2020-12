Marido escreve livro para mulher que perdeu a memória após parto

Crédito, Steve Curto Legenda da foto, 'Me mata não me lembrar do nosso casamento', diz Camre Curto

Camre Curto perdeu a memória ao dar à luz. Não sabia quem o marido era, tampouco que havia acabado de ter um filho.

Uma lesão cerebral havia apagado todas as suas lembranças - assim como a capacidade de formar novas memórias.

Mas, apesar de não saber quem Steve Curto era, ela sabia que o amava.

E o inspirou a escrever o livro But I know I love you ("Mas eu sei que te amo", em tradução livre), para ajudar a mulher a relembrar todos os dias os capítulos mais importantes da sua vida.

Ao programa Outside Source, da BBC, o casal, que está junto há dez anos, conta como tem sido essa jornada.

Em 2012, Camre Curto estava grávida do primeiro filho.

Mas complicações no último trimestre da gestação colocaram em risco a sua vida e a do bebê.

Um quadro de pré-eclâmpsia, que evoluiu para eclâmpsia, acabou em uma cesárea de emergência no Hospital da Universidade de Michigan, nos EUA.

Gavin John, o filho do casal, nasceu um mês antes do previsto - apesar de prematuro, perfeitamente saudável.

Já Camre não teve tanta sorte.

De acordo com o livro, ela sofreu uma lesão cerebral grave provocada por fortes convulsões - um dos sintomas característicos da eclâmpsia -, o que levou à falta de oxigenação prolongada no cérebro, resultando na "perda completa e irreparável da memória".

"Camre teve perda total e permanente de memória, tanto de longo quanto de curto prazo. Ela não consegue se lembrar de nada do que aconteceu com ela no passado, e não conseguirá se lembrar de nada que acontecerá com ela a partir de agora. Ela não tem memória alguma - de qualquer coisa", disse a neurocirurgiã responsável pelo caso, conforme um trecho do livro.

Segundo a médica, o caso de Camre era considerado raro. E para reconfortar a família, atestou algo que viria a se concretizar mais adiante.

"É importante lembrar que a capacidade dela de amar não foi perdida. Nós amamos com o coração, não com a mente."

De fato, Camre não se recorda (até hoje) dos momentos mais importantes da sua vida, embora tenha reaprendido a executar tarefas cotidianas.

"Ela não se lembra do nosso primeiro encontro, tampouco de como nos conhecemos. Do nosso casamento, ou do chá de bebê, da descoberta da gravidez.... não se lembra dos momentos mais especiais das nossas vidas", diz Steve.

Mas, alguma semanas após o nascimento do filho, ela falou algo que mexeu profundamente com o marido.

"Um dia, estávamos sentados no sofá e ela me disse: Não sei quem você é, mas sei que eu te amo."

A frase ecoou como um lampejo de esperança dentro de Steve.

"Mesmo que ela não saiba quem eu sou, ela sabe que me ama. Isso é tudo que eu preciso. Isso é tudo que eu precisava ouvir."

E Camre parece realmente não ter dúvidas quanto a isso:

"Me mata não me lembrar do nosso casamento e das coisas (cotidianas). Mas o amor sempre esteve aqui, o sentimento no coração nunca foi embora, só a memória que foi apagada."

Inúmeras vezes, ela perguntava a Steve como se conheceram e o que aconteceu.

Foi então que ele teve a ideia de compilar todas as memórias do casal em um livro, intitulado But I know I love you.

Na publicação, lançada de forma independente em 2019, Camre encontra as respostas para todas as suas perguntas.

Mas ainda assim, não é nada fácil:

"É difícil porque acabei de ler (o livro) de novo, já que obviamente não tenho lembrança de ter lido pela primeira vez", desabafa Camre. "Se você ler o livro, saberá mais sobre a minha vida do que eu".