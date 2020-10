A gata que pegou carona em uma viagem ao redor do mundo

Quando o ex-jogador de rúgbi Dan Nicholson, do time escocês Edinburgh, largou o trabalho para viajar pelo mundo, ele esperava que a experiência mudasse sua vida.

Mas o que o ex-atleta, hoje com 31 anos, não imaginava é que seria uma pequena gatinha que o transformaria para sempre.

"Eu ouvi uma gata miando atrás de mim. Ela estava me seguindo colina acima. Então eu parei, encostei e ela simplesmente não saiu do meu lado. Eu a coloquei na frente da minha bicicleta e a deixei confortável para levá-la para a próxima cidade. Queria descobrir se ela tinha um microchip de identificação."

Mas a gata não tinha microchip. "Ela subiu no meu ombro e dormiu e eu pensei que era isso, ela viria comigo na viagem", diz Dean.

"Ela me ensinou a desacelerar e aproveitar muito mais a vida. Com ela na bicicleta, as necessidades dela vêm em primeiro lugar e isso atrasou a viagem. Agora paramos e brincamos muito", conta ele, falando da Áustria.