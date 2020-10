Cientistas de Cambridge tentam descobrir o que acabará com a humanidade (e como nos salvar)

"É o primeiro século em que uma espécie, a nossa, possui tanto poder e é tão dominante que tem o futuro do planeta em suas mãos", escreve o prestigioso astrônomo britânico Martin Rees em On The Future: Prospects for Humanity (Sobre o Futuro: Perspectivas para a Humanidade, em tradução livre).