O que são as ondas gravitacionais que Einstein previu e foram confirmadas 100 anos depois

Em 1915, Albert Einstein afirmou que alguns dos processos mais destrutivos que ocorrem no Universo provocam ondas gravitacionais – ondulações no que popularmente se entende por espaço, mas que para a Física é o espaço-tempo. Em 14 de setembro de 2015, uma equipe de cientistas conseguiu observar de forma direta o que Einstein previu matematicamente cem anos antes. Entenda, com Camilla Veras Mota, como nesse dia a humanidade descobriu uma nova forma de ver o Universo.