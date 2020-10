'Há uma epidemia que está agravando a crise da covid-19: nos alimentarmos com comida de baixa qualidade'

A afirmação é da endocrinologista argentino-americana Mariela Glandt, que acaba de publicar o livro How To Eat In The Time Of Covid-19: Begin Improving Your Metabolic Health (Como comer nos tempos de covid-19: Comece a Melhorar Sua Saúde Metabólica, em tradução livre)