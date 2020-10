A campanha de cientistas para defender morcegos 'acusados' de originar covid-19

Com máscara, jaleco e três camadas de luvas, ele vai em direção à escuridão, descendo através de cordas e se espremendo entre as passagens estreitas da caverna.

O cheiro marcante dos morcegos está em toda parte. No chão, camadas de excrementos dos animais.

Ocasionalmente, um morcego desperta do sono e levanta voo.

Nesta parte do Zimbábue, os morcegos são conhecidos como "dragões alados", "ratos voadores" ou simplesmente "os malvados".

Como em outras partes do mundo, esses mamíferos voadores são muito mal compreendidos.

"Eles são fascinantes", diz. "As pessoas têm medo do que não conhecem."

Ele é um caçador de vírus do Cirad, um instituto de pesquisa francês. Trabalhando com colegas da Universidade do Zimbábue, Bourgarel vai a cavernas repletas de morcegos para coletar animais e amostras de seus excrementos.