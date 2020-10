Nasa transmite ao vivo pouso de sonda Osiris-Rex em asteroide Bennu; assista

A tentativa de pouso da sonda Osiris-Rex no asteroide Bennu será transmitida ao vivo pela Nasa nesta terça-feira (20/10), no link acima, a partir de 18h no horário de Brasília, com aterrissagem prevista para 19h12.