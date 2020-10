O megaprocesso aberto pelo governo americano contra o Google

O governo dos Estados Unidos entrou com um processo contra uma das maiores empresas de seu país (e do mundo), que acusa de ter se tornado ilegalmente a "guardiã" da internet.

Para chegar a este ponto, as autoridades dizem que conduziram mais de um ano de investigação e meses de intenso escrutínio por reguladores, tanto no país quanto no exterior, sobre as práticas das empresas de tecnologia.