Quest Sprout: a coisa mais saudável da internet

Em 2020, a primeira página do Reddit tem sido em grande parte uma variação de: movimento antimáscara, direção perigosa, racismo, políticos abomináveis e um pequeno broto verde com uma espada de madeira na mão.

Ele é uma criação do testador de videogames e artista de quadrinhos Matthew Wills, da Nova Zelândia, que faz webcomics (quadrinhos online) de fantasia/humor desde março de 2018.

Matthew fez algum sucesso anteriormente com a série Swords , mas a resposta a Quest Sprout, lançado em maio deste ano, foi diferente de tudo que ele tinha visto antes.

O episódio mais recente teve cerca de 80 mil upvotes (a versão do Reddit para "curtidas") quando foi publicado na comunidade Wholesome Memes, onde alguns usuários o classificaram como "a coisa mais saudável da internet".

Matthew diz que a reação tem sido em "outro nível", se comparado com seus trabalhos anteriores.

Ele acredita que certos eventos mundiais, sobretudo a pandemia de coronavírus, fizeram as pessoas a sair em busca de conteúdos que as façam se sentir bem na internet.

"Acho que o fato de todo mundo estar passando por momentos difíceis definitivamente ajudou as pessoas a se apegarem a esse personagem", afirmou ele ao programa Newsbeat, da BBC Radio 1.

"É definitivamente algo que está ajudando as pessoas, eu acho, se isso não soar muito presunçoso."

'É o que ele merece'

Quest Sprout já é sua criação mais popular, embora seja um personagem sobre o qual Matthew teve dúvidas no início.

"Agora ele é um personagem principal, aparecendo com muito mais frequência do que os principais personagens até agora neste ano."

Matthew conta que é constantemente abordado por jogadores do game Dungeons & Dragons pedindo autorização para usar Quest Sprout em suas campanhas ("a resposta é sempre sim") e por fãs que querem mais Quest Sprout em suas vidas.

"Acabei de vender 500 pins (broches) de Quest Sprout e tem mais a caminho - as pessoas estão exigindo isso diariamente", acrescenta.

"Elas querem camisetas, broches, pelúcias e todas essas coisas. Então, preciso de tudo isso para começar a levar mais a sério, porque as pessoas o querem em suas vidas - o que é muito louco."

Apenas 25 pessoas morreram de coronavírus neste ano no país, que tem uma população de 5,1 milhões de habitantes.

"Os pins foram a primeira coisa que as pessoas não paravam de pedir, e eu mesmo enviei - então tenho muito menos preocupação sobre os produtos acabarem nas mãos das pessoas e deixá-las doentes, algo que venho pensando bastante", diz.

"A pandemia definitivamente puxou o freio de mão em relação a muitas coisas que eu havia planejado no início do ano."

No que diz respeito ao futuro de Matthew, ele não acredita que tentar se tornar um artista de quadrinhos independente em tempo integral seja "sustentável" agora, mas afirma que seu trabalho em uma empresa de games lhe oferece oportunidades como artista.

"Todos os dias me perguntam quando será o próximo quadrinho do Quest Sprout e quando vou esclarecer as perguntas sem resposta sobre ele", afirma.