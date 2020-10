O pesadelo dos pacientes chantageados após vazamento das sessões de terapia

A clínica aconselhou as pessoas afetadas a entrar em contato com a polícia.

'Grande crise'

Cerca de 300 registros das terapias já foram publicados na dark web, de acordo com a agência de notícias Associated Press.

'Não tem vergonha'

O governo finlandês realizou uma reunião de emergência na noite de domingo, com a ministra do Interior, Maria Ohisalo, chamando a situação de "excepcional", informou o site Yle.

'Extremamente desconfortável'

"Essas anotações contêm coisas que não estou pronto para compartilhar com o mundo. E ter alguém me ameaçando com essas informações certamente me deixa extremamente desconfortável", afirmou.

"Estou com medo de acabar como as primeiras 300 pessoas que tiveram todas as suas informações despejadas no Tor (rede anônima), com pessoas lendo tudo sobre suas vidas e abusando de suas informações pessoais."