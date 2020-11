Os fascinantes segredos da Física que se escondem em bolhas coloridas de sabão

As bolhas de sabão são uma diversão para as crianças. E encantam muita gente. Mas, para pesquisadores, são ferramentas incrivelmente poderosas que estão expandindo o horizonte da ciência.

E as diferentes cores na película correspondem a diferentes comprimentos de onda de luz no espectro.

Gota a gota

A resposta tem a ver com a estranha natureza de algo muito cotidiano... a água. E com a formação de gotas.

Como você pode observar nas gotículas acima, a água parece acumulada no interior de uma espécie de cobertura invisível ― e isso acontece porque as moléculas de água na superfície estão sendo puxadas para dentro com muita força.

No momento em que outras moléculas de água se aproximam, o lado positivo de umas é atraído pelo lado negativo das outras ― e vice-versa. E as ligações que formam entre si são muito fortes.

Essas ligações fazem com que as moléculas do corpo de água sejam puxadas com a mesma força em todas as direções.