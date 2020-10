A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Investigação da BBC revela tortura e abusos em escolas islâmicas no Sudão

Uma investigação do serviço árabe da BBC descobriu abusos sistemáticos dentro de escolas islâmicas no Sudão, com meninos de cinco anos de idade acorrentados e espancados pelos "xeques" — os religiosos encarregados das escolas. A investigação também encontrou evidências de abuso sexual.