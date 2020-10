Morcegos praticam distanciamento social quando estão doentes, aponta estudo

O comportamento já havia sido observado em laboratório, mas pesquisadores da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, agora verificaram o mesmo com morcegos-vampiros selvagens em Belize, na América Central. O estudo foi publicado na revista Behavioral Ecology .

Os cientistas monitoraram um grupo de morcegos que vivia dentro de uma árvore oca, equipando-os com minúsculos sensores de proximidade para descobrir como eles interagiam socialmente.

No total, havia 31 morcegos na árvore. Os 15 animais restantes receberam injeções de solução salina que não interferiram com seu sistema imunológico.

Menos interação social

Foi observado que os morcegos "doentes" interagiram com cerca de quatro morcegos a menos do que os animais saudáveis.

Eles não queriam participar dos rituais e cuidados recíprocos, moviam-se menos e agiam de forma mais sonolenta do que os outros.

Ao se sentir mal, os morcegos reduziria a probabilidade de espalhar um vírus ao passar menos tempo com morcegos saudáveis, afirmam os pesquisadores.

O principal autor do estudo, Simon Ripperger, chama isso de "distanciamento social passivo" e acredita que esse comportamento pode ser mais comum no reino animal do que sabemos.