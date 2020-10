A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

O que pensam os brasileiros ilegais que apoiam Trump nos EUA

Entre os entusiastas do republicano Donald Trump, que concorre à reeleição, um grupo surpreende: os imigrantes brasileiros que entraram ou vivem sem documentos nos Estados Unidos.

Nesse grupo há até mesmo pessoas deportadas pela administração Trump. A correspondente da BBC News Brasil em Washington, Mariana Sanches, conversou com alguns deles e descobriu que esse grupo de pessoas prioriza o estilo durão do republicano, sua agenda econômica e sua defesa do conservadorismo.