Encontrado recife de coral maior que o Empire State

Crédito, Schmidt Ocean Institute Legenda da foto, Cientistas usaram um robô para filmar o enorme recife encontrado na costa norte da Austrália

Um recife de coral enorme foi encontrado na extremidade norte da Grande Barreira de Corais da Austrália.

Com 500 metros de altura, é mais alto que o Empire State Building, em Nova York.

De acordo com especialistas, trata-se da primeira descoberta do tipo em 120 anos.

Cientistas encontraram a estrutura, que está separada da Grande Barreira de Corais, na semana passada, enquanto faziam o mapeamento em 3D do fundo do mar na região.

A bordo de um navio de pesquisa de propriedade do Schmidt Ocean Institute (SOI), grupo sem fins lucrativos com sede na Califórnia, a equipe usou um robô subaquático para explorar o recife.

Conhecido como SuBastian, o robô fez uma transmissão ao vivo da descoberta no domingo — e o vídeo foi publicado no YouTube.

"Descobrir um novo recife de meio quilômetro de altura, na área costeira de Cabo York da conhecida Grande Barreira de Corais, mostra como o mundo é misterioso além de nossa costa", afirmou a diretora-executiva da SOI, Jyotika Virmani.

Crédito, Schmidt Ocean Institute Legenda da foto, O recife é mais alto do que arranha-céus famosos, como o Empire State Building de Nova York

"Esta combinação poderosa de dados de mapeamento e imagens subaquáticas será usada para entender este novo recife e seu papel dentro da incrível área de Patrimônio Mundial da Grande Barreira de Corais."

A Grande Barreira de Corais, o maior recife de coral do mundo, abriga mais de 1,5 mil espécies de peixes, 411 espécies de corais duros e dezenas de outras espécies.

Crédito, Schmidt Ocean Institute Legenda da foto, Um robô chamado SuBastian filmou o recife debaixo d'água

Estendendo-se por 2.300 km, a estrutura foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco em 1981 por sua "enorme importância intrínseca e científica".

Mas, nos últimos anos, foi muito danificada pelo mar mais quente, que matou corais, dispersou outras formas de vida marinha e acelerou o crescimento de algas e outros agentes contaminantes.

Um estudo publicado no início deste mês mostrou que a Grande Barreira de Corais perdeu mais da metade de seus corais desde 1995 devido ao aumento da temperatura dos oceanos causado ​​pelas mudanças climáticas.

O que sabemos sobre o novo recife?

De acordo com cientistas, o recife é o primeiro do tipo a ser encontrado na região desde o fim do século 19. Sabe-se que há sete outros recifes altos na área, incluindo o da ilha de Raine — principal área de desova de tartarugas-verdes no mundo.

Embora esteja apoiado no fundo do oceano ao longo de North Queensland, ele está destacado, o que significa que não faz parte do corpo principal da Grande Barreira de Corais.

Crédito, Schmidt Ocean Institute Legenda da foto, Os cientistas encontraram o recife durante mapeamento em 3D do fundo mar

Descrito como "semelhante a uma lâmina", o recife tem uma base de 1,5 km de largura e 500m de altura a apenas 40 m de atingir a superfície do mar.

"Esta descoberta inesperada comprova que continuamos a encontrar estruturas desconhecidas e novas espécies em nosso oceano", declarou a cofundadora da SOI, Wendy Schmidt.

"O nosso conhecimento sobre o que há no oceano sempre foi muito limitado. Graças às novas tecnologias que funcionam como nossos olhos, ouvidos e mãos no fundo do oceano, temos a capacidade de explorar como nunca antes."

"Novas paisagens oceânicas estão se abrindo para nós, revelando ecossistemas e formas de vida variadas que dividem o planeta com a gente", acrescenta.

Os cientistas devem continuar pesquisando a região norte da Grande Barreira de Corais até 17 de novembro.

O que mais os pesquisadores descobriram?

Este recife é a mais recente descoberta feita por pesquisadores a bordo do Falkor, navio do SOI, em uma missão exploratória de um ano nos oceanos ao redor da Austrália.

O instituto informou ter descoberto até 30 novas espécies, incluindo "a mais longa criatura marinha já registrada" — um sifonóforo de 45 metros comprimento encontrado em abril em um cânion na costa oeste da Austrália.

Crédito, Schmidt Ocean Institute Legenda da foto, O novo recife foi encontrado perto do Cabo York, no extremo norte da Austrália

Primos das água-vivas e corais, os sifonóforos são organismos marinhos encontrados no fundo do mar. Muitos são bioluminescentes, brilhando em verde ou azul para atrair as presas.

Outras descobertas foram feitas em agosto, incluindo a de espécies ainda não descritas de corais negros e esponjas, além da "primeira observação na Austrália de peixes-escorpião (Scorpaenidae) raros", acrescentou o instituto.