5G: quais são os perigos reais da radiação emitida pela nova?

Há uma proliferação de um certo "negócio do medo" ligado às novas tecnologias

Estamos cercados por antenas, dispositivos bluetooth e telefones celulares que emitem radiação todos os dias. Sem falar na telefonia 5G que, aparentemente, acabará com a vida na Terra. Tanta radiação não pode ser boa!

Percepção de risco

Os campos eletromagnéticos estão presentes na natureza desde antes do aparecimento do homem. Luz solar, raios cósmicos, tempestades e radiação terrestre natural são algumas dessas fontes.

Em meados da década de 1990, as redes de antenas de telefonia móvel começaram a ser implantadas. Embora tenham sido construídas seguindo padrões técnicos internacionais, que já levavam em conta a proteção da população, não nos foram oferecidas informações suficientes a respeito de seus efeitos para nossa saúde.

Fim do Talvez também te interesse

Rede 5G é muito mais do que o aprimoramento da rede 4G

Esclarecimento

Tanto a Organização Mundial de Saúde (OMS) como a União Europeia tinham consciência, no início dos anos 2000, desta deficiência e da necessidade de responder a uma preocupação e percepção social do risco associadas à telefonia móvel.

Em outro documento publicado no início deste 2020 sobre 5G, o organismo internacional insiste que nas últimas décadas não houve estudos científicos que demonstrassem uma relação causal que pudesse levantar preocupações sobre os efeitos na saúde.

OMS diz não haver estudos científicos que mostrem uma relação causal com o 5G que possa levantar preocupações sobre os efeitos na saúde

Quem e como os limites de exposição são definidos

É por isso que os níveis de segurança são definidos e, por isso, não devemos nos preocupar com a radiação emitida pelo controle remoto da nossa TV. Nem o roteador wi-fi em nossa casa ou nosso telefone sem fio.

Além disso, existem outras agências ou órgãos que conduzem uma revisão semelhante. Por exemplo, o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE) e a Food and Drug Administration dos Estados Unidos (FDA, a Anvisa americana).

Nos últimos meses, essas três organizações, coincidindo com a implantação do 5G, revisaram e publicaram suas diretrizes para limites seguros de exposição humana.

A mão da indústria

De fato, a indústria e os profissionais do setor têm se mostrado os mais interessados em garantir que a radiação emitida pelas antenas seja segura e que os níveis de potência estejam dentro dos limites permitidos.

Com conexão 5G, muitos dispositivos podem ser conectados ao mesmo tempo

Os reais riscos para a saúde

Dizer que os campos eletromagnéticos de radiofrequência são inofensivos é falso se não for acompanhado pela frase "em níveis normais de exposição".

Mas existem efeitos estabelecidos derivados do uso de dispositivos e que não são consequência da radiação que emitem.

Esses efeitos, no entanto, não são denunciados pelos movimentos contra essas tecnologias.

Negar as evidências, com que propósito?

Coreia do Sul tem 5G por todo o país

Todos eles têm em comum a falta de rigor, a definição arbitrária de limites ou a extrapolação inadequada de estudos em animais ou de laboratório sem levar em conta as condições reais. Em 30 anos, não foi publicada uma revisão sistemática ou meta-análise — os estudos com maior força da ciência — que demonstrassem predições alarmantes e perigos para a saúde (efeitos no sono, concentração, fisiologia, hipersensibilidade ou até câncer) .