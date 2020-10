A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Imagens aceleradas de satélite mostram 3 anos de desmatamento em trecho da Amazônia

Os dados foram coletados pela empresa Planet, sediada em San Francisco, no Estado americano da Califórnia, e disponibilizados em um vídeo divulgado recentemente em sua página no YouTube. Ela não deu maiores detalhes sobre a localização do trecho ou o tamanho da área coberta pelas imagens.