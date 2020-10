Tsunamis no Ártico: a mais nova e perigosa ameaça das mudanças climáticas

Milhões de toneladas de rocha e gelo podem deslizar para o oceano, produzindo tsunamis, em partes do Alasca

Barry Arm é uma estreita entrada do mar na costa sul do Alasca. Esta pequena área, porém, representa hoje uma ameaça com potenciais catastróficos.