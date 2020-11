Dá para ser promovido no emprego mesmo trabalhando de casa?

Com tanta gente trabalhando de casa por causa da pandemia, surge a pergunta: é possível ser promovido sem estar no escritório? Qual é a melhor maneira de ser notado pelo chefe e se destacar dos colegas?

O fato de trabalhar de casa por causa da pandemia torna, sem dúvida, o desafio maior. Se você está trabalhando no sofá ou na mesa da cozinha, não vai esbarrar com seu chefe no café, vê-lo pessoalmente nas reuniões diárias ou ter a chance de trocar uma ideia no corredor.