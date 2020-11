'Minha antepassada foi queimada como bruxa, mas limpei seu nome 350 anos depois'

A pequena cidade universitária de Lemgo, no noroeste da Alemanha, tem uma história bastante conturbada.

E o nome de seu prédio mais conhecido, "The Witch Mayor's House", pode dar uma pista.

O nome é uma referência a um caçador de bruxas que viveu na região no século 17 e supervisionou as últimas três ondas sucessivas de julgamentos de bruxas.

Krevetsiek foi presa e acusada de bruxaria e de tentar ensinar seus truques a uma jovem no verão de 1653.

Ela confessou a bruxaria sob tortura e foi queimada em um domingo, 10 de agosto do mesmo ano. Como "concessão", as autoridades permitiram que ela fosse decapitada primeiro.

Busca familiar

Os Krammers acreditam que as injustiças, especialmente se cometidas pela Igreja ou pelo Estado, precisam ser corrigidas

"Minha esposa pensou imediatamente: 'pobre mulher!' Mas não estávamos com medo porque, desde a escola, sabíamos que muitas injustiças aconteceram na Europa durante aqueles anos."

Krevetsiek foi acusada por seu enteado de seis anos depois que ela o puniu com uma surra.

Cinco anos depois, seu nome e os nomes de todas as vítimas dos julgamentos de bruxaria na cidade foram reabilitados.

"Achamos que era importante limpar o nome dela porque a injustiça, especialmente se for cometida pelo Estado ou pela Igreja, deve ser corrigida, mesmo depois de muito tempo", disse Krammer.

"Cada caso que é trazido à tona evita que [essas injustiças] caiam no esquecimento."

A grande caça às bruxas

Os julgamentos de Salem, no Estado americano de Massachusetts, no século 17, são bem conhecidos em todo o mundo, mas a Europa foi na verdade palco de uma caça às bruxas incomparavelmente maior.

No território onde hoje é a Suíça, por exemplo, aldeias inteiras foram dizimadas.

Os julgamentos de Salem são famosos em todo o mundo, mas a caça às bruxas na Europa do século 17 era incomparavelmente maior

Estima-se que entre 40 mil e 60 mil pessoas foram condenadas à morte na Europa entre o final do século 16 e o ​​final do século 17.

Mas ele diz que a luta não é apenas pelo passado - é também contra a "violência e marginalização" que ainda ocorre no mundo hoje.

Uma 'bruxa' aos nove anos

As crianças também foram consideradas culpadas de bruxaria e condenadas à morte na fogueira

O padre Hegeler conta um caso que o impressionou: Christine Teipel, uma menina de nove anos, foi acusada de bruxaria e executada em maio de 1630, na vila de Oberkirchen, no norte.

Christine começou a dizer às pessoas que ela era uma bruxa e tinha participado de um sabá - uma dança noturna com o diabo - junto com outras 15 pessoas: oito homens, seis mulheres e outra jovem, Grete Halman.

Historiadores especulam que a história de Christine sugere uma ligação com abuso infantil ou outro tipo de trauma.

As autoridades prenderam ela e outras 15 pessoas delatadas pela menina. Eles foram torturados. Os presos então acusaram outras pessoas. Houve sete julgamentos durante um período de três meses.

Luxúria 'insaciável'

Os historiadores apontaram a obsessão dos caçadores de bruxas em punir os supostos 'atos sexuais' das mulheres com Satanás

Elas eram frequentemente acusadas ​​de "atos sexuais com o diabo".

O Malleus Maleficarum , um manual de caça às bruxas do século 15, deu muita ênfase ao apetite sexual "insaciável" das mulheres, descrevendo-as como criaturas sem "moderação na bondade ou no vício".

No ano passado, foram revelados os planos para um memorial nacional no cemitério de Lilias Adie, uma mulher que morreu sob custódia em 1704, enquanto era forçada a confessar que havia feito sexo com o diabo.