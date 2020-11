Mais de 100 baleias encalhadas em praia no Sri Lanka são salvas em operação

Encalhe de aproximadamente 100 baleias foi considerado o maior já registrado no Sri Lanka

Em uma grande operação, mais de 100 baleias encalhadas em uma praia do Sri Lanka foram guiadas de volta ao fundo do mar.

Esse foi considerado o maior encalhe de baleias que se tem registros no Sri Lanka.

O resgate foi realizado pela Marinha e agentes de proteção ambiental, policiais e moradores — estes desafiaram o toque de recolher imposto por conta da pandemia de coronavírus, ajudando a empurrar as baleias em direção ao oceano.

"As pessoas daqui se uniram e salvaram a maioria delas", disse a bióloga Asha De Vos à agência de notícias AFP.

Pelo menos três animais não resistiram e morreram antes do resgate

Mamíferos altamente sociais, as baleias-piloto são particularmente conhecidas por encalharem em grupo porque viajam em comunidades grandes e densas que dependem de comunicação constante.

Em setembro, várias centenas de baleias morreram na costa da Tasmânia, na Austrália, em um dos maiores encalhes do tipo já registrados no país e um dos maiores do mundo.