Por que 'respirar como um bebê' pode ser benéfico à saúde

E isso acontece apesar da nossa capacidade pulmonar aumentar com o passar do tempo — até os 35 anos, para sermos mais exatos, quando começa a diminuir.

O segredo está no diafragma

Como respirar direito

A conceituada Mayo Clinic, nos Estados Unidos, destaca em seu site a importância de aprender técnicas de respiração que auxiliam no alívio da ansiedade, depressão e outros problemas relacionados ao estresse, mas também para regular funções importantes do nosso organismo.

A instituição destaca que muitos estudos constataram que a respiração profunda ajuda a equilibrar o sistema nervoso autônomo, responsável por gerenciar as funções involuntárias do nosso organismo, como controlar a temperatura corporal ou o funcionamento da bexiga.

- Coloque uma das mãos embaixo do umbigo, e a outra na parte superior do peito. Inspire e expire profundamente pelo nariz, lentamente. Você deve sentir o ar frio quando entra no corpo, e quente ao sair;

- Para saber se você está respirando pelo diafragma, a mão no seu abdômen deve se mover mais do que a que está no seu peito. Para isso, você precisa enviar lentamente o ar do nariz para a parte posterior da garganta e de lá até a barriga;