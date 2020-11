O mergulhador indiano que salvou mais de cem vidas de lago que atrai suicidas

Durante anos, Shiva ajudou a polícia a encontrar corpos no lago Hussain Sagar, na cidade de Hyderabad, no sul da Índia. Certo dia, ele impediu alguém de pular, salvando uma vida pela primeira vez, relata Balla Satish da BBC Telugu.

A polícia na Índia luta com falta de verbas e é mal treinada. Muitos policiais não sabem nadar e não contam com recursos para contratar mergulhadores profissionais. Portanto, não é incomum para eles confiarem em arranjos informais, até mesmo os mais arriscados.

As estátuas se desintegram sob a água e Shiva pesca as barras de ferro para vender aos recicladores.

Shiva faz mais do que puxar corpos para fora do lago — ele geralmente salva as pessoas antes delas pularem na água. E às vezes até depois disso.

Shiva diz que nunca conheceu seus pais e passou a maior parte de sua infância nas ruas, com breves períodos em orfanatos. Em algum momento — ele não sabe ao certo quantos anos tinha — ele começou a morar com uma mulher e os filhos dela, que também eram moradores de rua. Ele se aproximou deles e foi um dos filhos dela que o ensinou a nadar. Uma habilidade que mudou o curso da vida dele.

Recentemente, ele diz que viu um homem pular no lago, com medo de ter contraído o coronavírus. O amigo do homem então saltou para salvá-lo e Shiva também saltou, mas ele só foi capaz de salvar o amigo. Diz que os familiares do morto nem levaram o corpo, com medo de pegar o vírus.