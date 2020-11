Por que animais usados em casacos de pele estão virando preocupação na pandemia — e colocando dúvidas sobre o futuro das vacinas

Usados na indústria de pele animal, os visons estão se tornando uma preocupação crescente na Europa por seu papel na transmissão do coronavírus.

Surgem também indícios de que o vírus pode estar migrando destes animais para humanos — uma variante do vírus, alterada por mutações e detectada em pacientes na Dinamarca, foi previamente encontrada em visons na Holanda.

É o que diz o professor Wim van der Poel, pesquisador em veterinária da Universidade de Wageningen. Ele afirma que dados genéticos coletados na Holanda mostram um caso anterior desta mutação em uma criação de visons no início de maio.

"Em uma ocasião, observamos um vírus mutante, com uma mutação semelhante (à detectada na Dinamarca) na região codificadora da proteína spike, em visons na Holanda. Entretanto, esta variante do vírus não havia se propagado para humanos e os visons da fazenda em questão foram abatidos."

Durante a pandemia, estes animais foram infectados por trabalhadores agrícolas e, ocasionalmente, transmitiram o vírus para humanos. É normal que vírus passem por mutações ao longo do tempo, mas pesquisadores ficam particularmente preocupados quando há transmissão entre animais e pessoas.

Enquanto em lugares como o Reino Unido a criação destes animais com a finalidade de uso da sua pele é proibida, ou onde têm banimento previsto, como na França em 2025, há na Europa grandes produtores. A Dinamarca é a líder a nível mundial, tendo como principais importadores a China e Hong Kong. A Holanda é outra grande exportadora, mas planeja extinguir este tipo de criação em 2021.

Visons são criados muito próximos, uma condição ideal para a proliferação do coronavírus

Preocupação com futuro das vacinas

Cientistas estão preocupados com as mutações detectadas nos animais e relacionadas às infecções de cerca de dez pessoas na Dinamarca. Isto porque as alterações foram encontradas na proteína spike, que o vírus usa para se "prender" nas celulas humanas e é alvo fundamental de vacinas em estudo — estas, diante das mutações, poderiam ficar mais comprometidas.