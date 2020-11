O recém-descoberto primata que já está ameaçado de extinção

O langur Popa, que recebeu este nome por causa da região onde habita, a do Monte Popa, está ameaçado de extinção, com apenas cerca de 200 indivíduos ainda em existência.

Há anos os cientistas já suspeitavam que poderia existir uma espécie desconhecida de langur em Mianmar, com base no DNA extraído de fezes de macacos selvagens, mas até agora eles não haviam conseguido comprovação.

'É vital proteger a população restante'

Os pesquisadores extraíram DNA e mediram características físicas, como comprimento da cauda e da orelha, que eles compararam com as de populações selvagens.

Isso revelou uma nova espécie, a do langur Popa, que só é encontrada em partes da floresta no centro do país. A maioria dos animais vive em uma reserva de vida selvagem nas encostas do local sagrado de peregrinação no Monte Popa.