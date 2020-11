A arte de dizer 'não': 4 estratégias para recusar o que você não pode (ou não quer) fazer no trabalho

Se você sempre disser "sim" a todas as demandas de seus chefes, colegas de trabalho , clientes e demais envolvidos no seu trabalho, talvez passe a se sentir muito importante ou até insubstituível.

É o que diz Bruce Tulgan, fundador da empresa americana de formação profissional para gestores de negócios Rainmaker Thinking e autor de livros como The Art of Make Yourself Indispensable at Work (A Arte de Se Tornar Indispensável no Trabalho, em tradução livre).