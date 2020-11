A árvore 'indígena' que pode ajudar no combate à covid-19

Esta semana começou com a notícia de uma vacina contra a covid-19 "90% eficaz" da empresa Pfizer . Depois, a Rússia divulgou que a vacina contra a covid-19 Sputnik V tem uma eficácia de 92%. Mas há mais vacinas em desenvolvimento. E uma delas deve seu funcionamento a uma árvore que é sagrada para os indígenas mapuches, do Chile.

É uma vacina que acaba de obter a designação para via rápida e está em fase final de teste clínico no Reino Unido. Este mês começará seus últimos testes nos Estados Unidos, México e Porto Rico.

Aumento da imunidade

Glenn diz que esses compostos "fornecem ao nosso sistema imunológico um importante sinal de alarme para reagir à vacina". No caso do novo coronavírus, isso seria vital.

"A resposta do sistema imunológico a infecções respiratórias virais, como gripe ou covid, tem que ser muito alta e robusta porque, apesar de termos anticorpos, ficamos doentes. Isso acontece porque nossa imunidade é muito baixa — ou nula, no caso da covid — para bloquear a infecção", explica Glenn.

"O que fazemos é produzir uma proteína específica a partir do genoma do vírus e a introduzimos em uma partícula. Também fazemos o adjuvante (a partir das saponinas da quilaia), que introduzimos em outra partícula. Esses adjuvantes são fundamentais para o nosso corpo reconhecer a proteína e, portanto, geram uma resposta poderosa."

As saponinas são encontradas em muitas plantas, mas até agora apenas as da quilaia se mostraram eficazes para a indústria farmacêutica, que após anos de pesquisas encontrou uma fórmula para transformá-las em adjuvantes que não são tóxicos para humanos.

A quilaia concentra as saponinas em sua casca e elas geralmente são extraídas do tronco.

Uma busca frenética

"Desde a década de 1950 já havia sido descoberto que certos compostos da quilaia desempenham o papel de adjuvantes. Mais tarde, um pesquisador dinamarquês com quem trabalhei, Kristian Dalsgaard, observou que quando injetado em animais causava muita irritação e o purificava. Foi quando comecei a pesquisar esses compostos, em 1995", conta San Martín, que então trabalhava na Universidade Católica do Chile.

"Existem muitos adjuvantes. A razão pela qual gostamos do que fazemos com a quilaia é porque é muito eficaz", diz Glenn. "Isso nos deixa otimistas sobre nossa vacina contra a covid."

Corrida contra o tempo

A Novavax espera iniciar em novembro a fase 3 nos Estados Unidos. "Se estabelecermos evidências de que a vacina está funcionando no Reino Unido, seria um avanço. Por enquanto, está indo muito bem. Veremos o resultado do ensaio clínico no início do primeiro trimestre de 2021", diz Glenn.