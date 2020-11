O que é 'uitwaieen', o simples remédio holandês para combater o estresse e as preocupações

"A primeira coisa que me vem à mente quando penso em uitwaaien é uma praia com bastante vento. Significa caminhar até um lugar onde a brisa bate em você", disse Jasper van Emmerick, jornalista holandês baseado em Utrecht, na Holanda, à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC.

Experiência agradável, fácil e relaxante

'Uitwaaien' também pode significar dirigir na rodovia com a parte superior do carro descoberta

Origem

No final do século 16, a palavra uitwaaien significava "agitar" ou "agitar algo ao vento", como uma bandeira ou a vela de um navio. Essa conotação continua a ser usada, mas no final do século 19, uitwaaien também passou a descrever o ato de lavar, secar e resfriar coisas ao vento.