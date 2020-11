Coronavírus: por que desafio nao é só desenvolver vacina contra covid-19, mas fazê-la chegar a quem precisa

Covax

Até agora, a Covax arrecadou US$ 1,8 bilhão (a meta inicial é levantar US$ 2 bilhões) para cobrir o custo de fabricação e distribuição de vacinas em todo o mundo.

Vários grandes países industrializados, incluindo os Estados Unidos e a Rússia, optaram por ficar de fora do negócio. Em vez disso, estão assinando seus próprios acordos com empresas farmacêuticas.

Unicef

Isso porque as vacinas mais promissoras exigem armazenamento constante e extremamente frio, especialmente em áreas onde o acesso à eletricidade não é confiável ou inexistente — simplesmente não há unidades de saúde suficientes com a capacidade de resfriamento necessária.

Quase 3 bilhões de pessoas em todo o mundo vivem em lugares que não possuem os sistemas de armazenamento com temperatura controlada necessários para uma campanha de imunização em grande escala. A gravidade desse problema dependerá de quais vacinas serão finalmente aprovadas, porque nem todas as vacinas submetidas a testes clínicos requerem armazenamento nas mesmas temperaturas frias.

Além do mais, não há profissionais de saúde suficientes para administrar as vacinas e é extremamente difícil para muitas pessoas em comunidades pobres viajar para os centros de saúde.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), uma agência da ONU que fornece ajuda para crianças em todo o mundo, está liderando os planos de distribuição de vacinas da iniciativa Clovax. A Unicef trabalhou com uma parceria público-privada chamada Gavi (antiga Aliança Global para Vacinas e Imunizações), para fornecer aos países em desenvolvimento a tecnologia de refrigeração especializada necessária para manter as vacinas congeladas.

Outras organizações internacionais também estão trabalhando para garantir que as pessoas que vivem em países com poucos recursos tenham acesso à vacina covid-19 e aos tratamentos.

Outros bancos regionais de desenvolvimento também desempenham um papel importante, pois a Covax não fornecerá vacinas suficientes para todos. Por exemplo, na África Subsaariana, apenas 28% das instalações de saúde têm acesso confiável a eletricidade, então o Banco Africano de Exportação e Importação prevê gastar US$ 3 milhões em subsídios para ajudar as comunidades a comprar equipamentos e suprimentos.

E o Fundo Global forneceu 665 milhões dos US$ 20 bilhões necessários para a vacinação em massa em todo o mundo. Sua contribuição irá melhorar as cadeias de abastecimento para distribuição de vacinas e sistemas de saúde em geral.

Organizações e fundações internacionais

A Fundação Gates fez parceria com a Gavi e o Serum Institute of India para acelerar a fabricação de uma vacina covid-19.

Essas vacinas serão vendidas por menos de US$ 3 a dose para 92 países de baixa e média renda, incluindo Brasil, Chile, Cingapura e África do Sul.

Em 1999, a Fundação Gates prometeu US$ 750 milhões para lançar a Gavi e, até o momento, já doou US$ 4 bilhões para a organização. Na Cúpula Mundial da Vacina 2020, uma reunião virtual organizada pelo Reino Unido, a Fundação Gates prometeu gastar US$ 1,6 bilhão para vacinar 300 milhões de crianças contra várias doenças, incluindo covid-19, assim que as vacinas estiverem disponíveis.