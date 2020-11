Coronavírus: o misterioso 'gene dentro do gene' descoberto no vírus causador da covid-19

Cientistas não descartam que o gene misterioso encontrado contribua para a biologia única do vírus

Trata-se de um gene misterioso chamado ORF3d, encontrado dentro de outro gene no coronavírus SARS-CoV-2, causador da covid-19.

A descoberta foi feita por um grupo de cientistas liderado pelo pesquisador Chase Nelson, do Instituto de Genômica Comparativa do Museu de História Natural de Nova York, nos Estados Unidos.

Eles também não descartam que esse gene possa contribuir para a biologia única do vírus e seu potencial pandêmico.

Por que essa descoberta é importante

Desde o início da pandemia, cientistas de todo o mundo têm trabalhado para entender melhor o vírus e, assim, ter sucesso no esforço de contenção.

Uma das primeiras tarefas dos cientistas foi estudar e sequenciar o genoma do coronavírus

De acordo com o estudo liderado por Nelson, para responder a todas as questões colocadas pelo coronavírus, é necessário compreender os genomas virais com precisão e amplitude.