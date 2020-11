Pandoravírus: O que são os misteriosos micro-organismos e por que cientistas duvidam que sejam vírus

Pandoravírus, incluídos no grupo dos vírus gigantes, contêm muito mais genes do que um vírus normal.

Os pandoravírus fazem parte da família dos vírus gigantes e podem ser até dez vezes maiores do que um vírus comum, medindo tanto quanto ou mais do que bactérias pequenas.

Este estudo, liderado pelo Instituto de Infecções do Hospital Universitário Mediterrâneo, na França, se insere no debate científico sobre se os pandoravírus são um tipo de vírus ou se estamos lidando com um grupo biológico ainda não categorizado.