A incrível vida de Marcel, o herói de seis anos da 2ª Guerra Mundial homenageado pela Franças

"Com a mochila escolar nas costas, ninguém desconfiava dele", lembra seu sobrinho.

Por causa de sua memória "assombrosa", confiaram nele para transmitir as mensagens que escondia sob a camisa.

Depois de muitos anos, seu nome foi finalmente inscrito em um monumento na França, junto com os de outros que lutaram contra a Alemanha de Hitler.

Mas sua memória foi homenageada no Dia do Armistício, 11 de novembro, em uma cerimônia em Aixe-sur-Vienne, perto da cidade de Limoges, no centro da França.