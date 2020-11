Memória quântica: o experimento científico que conseguiu capturar e transportar a luz

Tudo ocorreu a uma escala invisível a olho nu, em uma câmara de vácuo sob condições controladas dentro de um laboratório, mas a conquista é um avanço no desenvolvimento da computação quântica e das comunicações.

Transportar luz como se fosse um objeto sólido parece muito impressionante, mas é também a chave para a descoberta da capacidade de "transportar a informação que a luz contém", de acordo com Patrick Windpassinger, físico da Universidade de Mainz e líder da pesquisa que foi publicada na revista especializada Physical Review Letters.

Malas de átomos

Memória quântica? Correia transportadora óptica? Vamos ver do que se trata.

Experimento foi feito no vácuo

Windpassinger e sua equipe pegaram minúsculas partículas de luz, chamadas fótons, e as embalaram em uma mala feita de átomos ultrafrios de rubídio-87.

As caixas de rubídio-87 oferecem alta capacidade de armazenamento de longo prazo.

Essas malas atômicas são chamadas de "memórias quânticas", porque dentro delas carregam todas as informações da luz.

Tudo isso aconteceu em escala quântica. No total, a "mala" viajou apenas 1,2 milímetro.

O que é a computação quântica?

Os computadores tradicionais usam séries de zeros e uns, chamadas bits, que são as unidades básicas a partir das quais eles processam as informações e realizam seus cálculos.

Como resultado, um computador baseado em qubit pode fazer muito mais cálculos mais rapidamente do que uma máquina convencional.

Os computadores quânticos ainda não foram desenvolvidos de forma massiva e, entre várias possibilidades, alguns pesquisadores fazem experiências com partículas de luz para transportar a informação com a qual essas máquinas funcionam.

Na computação e na comunicação quântica, a luz pode servir como um condutor para grandes quantidades de dados, muito mais do que ocorre com computadores convencionais.

Para tornar os computadores quânticos uma realidade de massa um dia, os cientistas enfrentam o desafio de transportar dados com segurança e eficiência, sem que eles se percam no meio do caminho.