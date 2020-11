Quão forte é o seu aperto de mão e o que ele diz sobre sua saúde

Ao avaliar a quantidade de força que uma pessoa pode gerar com sua pegada, os pesquisadores podem entender a força de uma pessoa, entender a taxa com que ela envelhece e até mesmo diagnosticar certas condições de saúde, como doenças cardíacas e câncer.

A força de preensão pode ser medida por meio de um dinamômetro, a partir do qual a pessoa agarra o aparelho da mesma forma que seguraria um copo, com o cotovelo voltado para o lado e posicionado em ângulo reto.

O instrumento é então pressionado por cerca de cinco segundos. O teste é realizado em ambas as mãos, geralmente com três apertos por mão, e a força média é então medida.

Os homens na casa dos 20 e 30 anos têm a maior força, enquanto as mulheres com mais de 75 anos têm a menor.

O que significa ter menos força nas mãos?

Algumas pesquisas mostraram que ter uma força de preensão menor do que a média em comparação com pessoas do mesmo sexo e faixa etária está associado a um risco aumentado de insuficiência cardiovascular. Uma força inferior indica mudanças prejudiciais na estrutura e funções do coração.