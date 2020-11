Remédio para coronavírus: como funciona o bamlanivimab, primeiro medicamento criado especificamente para covid-19

Francisco López-Muñoz e Jose Antonio Guerra Guirao

The Conversation*

Crédito, Lilly Legenda da foto, Terapia, aprovada pelo FDA nos Estados Unidos para uso emergencial, consiste em anticorpos monoclonais que se ligam ao vírus para bloquear a infecção

A agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, a FDA (Food and Drug Administration), acaba de emitir uma Autorização de Uso de Emergência (EUA) para o tratamento de covid-19 de intensidade leve a moderada em pacientes adultos e pediátricos que não foram hospitalizados. A terapia, ainda em investigação, é baseada em anticorpos monoclonais e atende pelo nome de bamlanivimab.

Esse agente terapêutico, desenvolvido pela farmacêutica Eli Lilly, é um anticorpo monoclonal semelhante aos que faziam parte do coquetel de medicamentos para Covid-19 que foi administrado ao presidente dos EUA, Donald Trump.

O que são anticorpos monoclonais?

Anticorpos são grandes proteínas que constituem o sistema imunológico necessário para identificar e neutralizar objetos estranhos ao corpo, como bactérias e vírus.

No caso específico dos anticorpos monoclonais (mAbs, anticorpos monoclonais), eles são glicoproteínas produzidas pelo clone de uma célula híbrida (criada a partir da fusão de uma única célula-tronco do sistema imunológico com uma célula plasmática tumoral) e projetados para atacar um antígeno específico.

Sua produção é baseada no estabelecimento de linfócitos B imortais modificados para produzir uma imunoglobulina específica. Dependendo do nível de pureza da imunoglobulina, ela pode ser totalmente murina, quimérica, humanizada ou totalmente humana.

Os anticorpos monoclonais são cuidadosamente selecionados e direcionados contra uma molécula específica que desempenha um papel fundamental no processo de uma doença, e eles são frequentemente usados para tratar certas doenças, como câncer ou artrite reumatoide.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Hospitalizações por coronavírus em muitos países aumentaram nas últimas semanas

E os anticorpos neutralizantes?

Os anticorpos neutralizantes são uma das possíveis defesas do sistema imunológico contra infecções.

Esses anticorpos permitem neutralizar e eliminar o efeito dos microrganismos invasores, e sua atividade é desencadeada, por exemplo, por proteínas localizadas na superfície dos vírus, às quais se ligam para "bloquear" a infecção.

Nesse sentido, a comunidade científica já estuda há algum tempo se a resposta defensiva por meio de anticorpos neutralizantes pode induzir imunidade eficaz e duradoura. E, mais especificamente, está investigando se os anticorpos gerados por pacientes que estiveram em contato com o coronavírus SARS-CoV-2 poderiam ser usados como base em novos tratamentos para covid-19.

No entanto, embora os anticorpos neutralizantes sejam gerados quando uma pessoa sofre uma infecção e eles pareçam desempenhar um papel importante na resposta imune, seu papel específico nas engrenagens da covid-19 não está totalmente elucidado.

Os estudos realizados até agora com o vírus SARS-CoV-2 indicam que os anticorpos neutralizantes aparecem cerca de duas semanas após o início da infecção, e que seu pico máximo de atividade seria entre as semanas 4 e 6. Mas ainda existem muitas questões: não foi confirmado se todos os pacientes infectados geram anticorpos neutralizantes; quais fatores determinam sua aparência e atividade (idade do paciente, gravidade da infecção). Nem se seus níveis de neutralização são sempre suficientes para conferir proteção, uma vez que esses níveis são altamente variáveis e não são detectados em 10-30% dos pacientes.

A entrada do Sars-CoV-2 nas células é iniciada pela interação do domínio de ligação ao receptor (RBD) da glicoproteína viral Spike (S) com a enzima conversora de angiotensina-2 (ACE2), que atua como um receptor para o vírus na superfície da célula-alvo. Os mAb neutralizantes mais pontentes se dirigem ao RBD e alguns podem atuar simplesmente competindo com o receptor para a ligação à proteína S.

Crédito, Lilly Legenda da foto, Teste de estabilidade de materiais de ensaios clínicos

O que é o bamlanivimab?

O bamlanivimab é um anticorpo monoclonal IgG1-kappa humano recombinante neutralizante contra a proteína Spike do vírus Sars-CoV-2 e não é modificado na região Fc.

Este agente é licenciado para o tratamento de pacientes com teste positivo para Sars-CoV-2 que têm 12 anos de idade ou mais e pesam pelo menos 40 kg e que apresentam alto risco de progredir para covid-19 grave ou hospitalização. Isso inclui os pacientes com 65 anos de idade ou mais, ou que tenham certas condições médicas crônicas. O bamlanivimab é um medicamento que deve ser aplicado por via intravenosa, portanto os pacientes devem ir a um hospital para que ele seja administrado.

Embora a segurança e a eficácia desta terapia experimental continuem a ser avaliadas, os ensaios clínicos confirmaram que o bamlanivimab, em comparação com o placebo, reduz as hospitalizações relacionadas à covid-19 ou as visitas à emergência em pacientes com alto risco de progressão da doença em até 28 dias após o início do tratamento. Por esse motivo, seu uso é recomendado nas fases iniciais da doença, idealmente nos primeiros 10 dias após o início dos sintomas da doença.

No entanto, o bamlanivimab não está autorizado no caso de pacientes hospitalizados por covid-19 ou que necessitem de oxigenoterapia, uma vez que um benefício significativo do tratamento com este anticorpo monoclonal não foi demonstrado em pacientes hospitalizados com covid-19. E, de fato, mAbs, como bamlanivimab, podem estar associados a piores desfechos clínicos quando administrados a pacientes hospitalizados com covid-19 que requerem oxigênio de alto fluxo ou ventilação mecânica.

No que se refere ao perfil de segurança, os efeitos adversos dos mAbs, em geral, podem ser agrupados em dois tipos diferentes: aqueles derivados da ação do anticorpo, como infecções oportunistas, infecções comuns ou desenvolvimento de fenômenos autoimunes; e aqueles derivados da administração de proteínas: reações anafiláticas, síndrome de liberação de citocinas e desenvolvimento de anticorpos. No caso específico do bamlanivimab, as reações adversas mais frequentemente relatadas ao FDA foram náusea, tontura, dor de cabeça, prurido, hipersensibilidade imediata não grave, diarreia e vômito.

Em conclusão

O bamlanivimab constitui um novo instrumento terapêutico no combate à covid-19 que foi autorizado condicionalmente nos Estados Unidos, sob a Autorização de Uso de Emergência (EUA, na sigla em inglês), o que implica, como é o caso da Europa, que satisfaz um necessidade médica não atendida, na medida em que o benefício para a saúde pública de sua disponibilidade imediata é maior do que a incerteza derivada dos limitados dados clínicos disponíveis.

No entanto, a empresa farmacêutica responsável pelo desenvolvimento, Eli Lilly, deve se comprometer a fornecer mais dados clínicos para complementar as informações sobre a eficácia e segurança do medicamento, à medida que os resultados dos ensaios clínicos em andamento são obtidos. E apenas diante de resultados positivos, uma autorização plena e definitiva deve ser concedida, caso contrário o medicamento tem que ser retirado do mercado.

O bamlanivimab abre uma nova e promissora janela na terapia de covid-19, portanto, ao contrário de outros medicamentos disponíveis no mercado para outras doenças e que têm demonstrado alguma eficácia nesta patologia (remdesivir , plitidepsina , dexametasona , hidroxicloroquina , etc.), este é o primeiro medicamento especificamente desenvolvido e autorizado para o tratamento de pacientes com covid-19.

A batalha final contra o vírus começou.

*Francisco López-Muñoz é professor de farmacologia e vice-reitor de pesquisa e ciência da Universidade Camilo José Cela e José Antonio Guerra Guirao é professor de farmacologia e toxicologia da Universidade Complutense de Madrid.

Seu artigo foi publicado originalmente em The Conversation e é reproduzido sob a licença Creative Commons. Clique aqui para ler o artigo original.