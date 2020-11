Como a Ciência explica que nunca esquecemos de algumas músicas

Alejandro Millán Valencia

BBC News Mundo

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Canções nos fazem evocar memórias ou momentos especiais

Para ter memória, o mundo criou a música. No início das civilizações, os principais saberes de diferentes culturas eram passados ​​de geração em geração através da tradição oral. E essa tradição oral dependia da memória.

"Antes que as narrativas pudessem ser escritas, elas eram recitadas ou cantadas", diz David C. Rubin, professor de Psicologia da Universidade Duke, no livro Memory in Oral Tradition (Memória em tradição oral, em tradução livre).

É por isso que textos como A Ilíada, a Odisséia e outros grandes épicos antigos foram transmitidos pela primeira vez na forma de versos.

Então, a música ocupou esse mesmo espaço. As canções nos levam a um lugar, um momento.

Não sabemos ainda muito bem o porquê, mas a música é uma das poucas armas que os terapeutas têm para lidar com o avanço do mal de Alzheimer, a forma mais comum de demência em idosos.

Mas como a música tem esse efeito na memória? Por que nunca esquecemos de nossas músicas favoritas?

"A música tem a capacidade dupla de criar e recuperar memórias dentro do cérebro humano", diz a psicóloga Lucía Amoruso, pesquisadora da Universidade de Buenos Aires na Argentina, que investiga aspectos do comportamento e da música.

"Quando as pessoas sofrem de demência senil ou Alzheimer, em muitos caso,s a música é a única chave que lhes resta para desbloquear essas memórias."

Música materna

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Os pais têm um papel importante na criação de uma memória musical

Embora existam muitas teorias, não existe uma definitiva sobre quando a música apareceu na vida do ser humano.

De todas as hipóteses, incluindo a que indica que se pretendia imitar o "canto" dos animais, há uma surpreendente: a que sugere que foi a forma que as mães encontraram para acalmar seus filhos.

"Em tempos pré-históricos, as mães tinham que se afastar de seus bebês em intervalos regulares para ter as mãos livres para outras atividades e usavam uma forma de falar como bebês, um 'tom maternal', para tranquilizá-los", explica Dean Falk, antropólogo da Universidade da Flórida no livro How Humans Achieved their Words (Como humanos conquistaram suas palavras, em tradução livre).

A tonalidade, aquela musicalidade com que nossas mães falam conosco especialmente quando somos bebês, abre nossos primeiros canais em nossa memória.

"Várias análises indicaram que o cérebro dos bebês tem a capacidade de responder à melodia muito antes que a comunicação possa ser estabelecida por meio de palavras", diz Amoruso.

"A música, de alguma forma, nos ajuda a criar nosso primeiro vínculo social, que é com nossos pais. E isso será replicado em nossos outros laços sociais no futuro e, claro, com a música."

Então, quando crescemos com essa programação, toda vez que ouvimos uma melodia, um processo impressionante ocorre em nosso cérebro: em vez de ativar uma área ou região, várias são ativadas.

"A primeira coisa que ocorre no cérebro quando ouvimos música é que nosso centro de prazer é ativado e libera dopamina, que é basicamente um neurotransmissor que nos deixa felizes", explica Robert Zatorre, que é músico, psicólogo e fundador do Centro de Pesquisa do Cérebro, Música e Som, no Canadá.

Normalmente, as músicas que memorizamos ficam no lobo frontal, onde está localizada nossa "discoteca" mental.

"No entanto, embora pareça que a música simplesmente nos dá prazer e o guardamos na memória, a verdade é que muito mais coisas acontecem em nossas cabeças", diz Zatorre.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Desde pequenos, nós temos uma forte ligação com a música

O cérebro, para começar, compara a melodia que está ouvindo com aquela gravada em sua cabeça, o que nos permite reconhecer uma música simplesmente ouvindo suas primeiras notas.

"E outro processo que ocorre é que o cérebro deve separar a música do ruído externo. Esse processo também é bastante complexo, porque devemos iniciar vários processos cognitivos", explica Zatorre.

Músicas favoritas

Mas o que acontece quando uma música não só transmite prazer, mas também emoções (que podem até ser tristes) e desperta sentimentos?

Recentemente, por ocasião do Dia Mundial da Luta contra a Doença de Alzheimer, perguntamos aos leitores sobre as canções que pensavam que nunca iriam esquecer.

E embora muitas delas estivessem relacionadas ao amor, a verdade é que a maioria era determinada por um momento preciso da vida: o nascimento de um filho, a primeira viagem ao exterior, a morte de um amigo, a libertação da prisão.

Na ciência, essa correlação também é explicada pela conexão das melodias com a memória.

"Existem vários sistemas de memória: episódica, temporal, semântica, de curto prazo, de longo prazo", enumera Amoruso.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A música está relacionada ao prazer, mas também está ligada às emoções

Assim como uma música pode fazer parte de um momento específico, como uma viagem inesquecível, o momento em que nos apaixonamos por alguém, uma conquista importante, o artista que interpreta a música ou a letra da música também desempenha um papel importante.

"Uma viagem, um momento, fazem parte da memória episódica, mas acontece que a música é interpretada por um artista que conhecemos bem, suas características, história... Aí também se ativa a memória semântica", afirma o especialista.

"Para ser armazenada em nosso cérebro, a música depende de todos esses sistemas de memória", acrescenta.

'Toque de novo'

Para Zatorre, além desse processo, com a música, também existe um fenômeno associado à repetição.

"O que acontece quando gostamos muito de uma música? Nós a repetimos", diz ele.

"E não apenas por um breve período. Por exemplo, uma música que nos marcou quando tínhamos 15 anos, podemos ouvi-la muitas vezes pelo resto de nossas vidas. Ela acaba gravada na nossa memória de forma excepcional", explica Zatorre.

"Algo que não acontece da mesma forma com outras coisas que nos dão prazer: comer nossa comida favorita ou visitar nosso lugar preferido", completa.

E aí vem outro fator: a música não só cria memórias e evoca emoções, mas também condiciona nosso comportamento e nossas memórias.

Um dos principais estudos de Amoruso examinou como, por meio da música, as pessoas podem antecipar o comportamento dos outros.

Em sua pesquisa, intitulada "O tempo do tango: experiência e antecipação contextual durante a observação da ação", a neurologista destaca que as pessoas estudadas que ouviam tango há muitos anos (e também o dançavam) podiam antecipar, em apenas milissegundos, o erros que quem nunca tinha ouvido a famosa melodia argentina ia cometer ao dançar pela primeira vez.

"O que os resultados deste estudo mostram é que as reações no cérebro que permitiram antecipar esse erro foram inteiramente devidas à experiência de quem ouvia e dançava tango há muitos anos", explica.

Até o último suspiro

Recentemente, viralizou um vídeo de uma idosa sentada em uma cadeira, que depois que alguém a fez ouvir a famosa peça de balé O Lago dos Cisnes, de Pyotr Ilyich Tchaikovsky, parece começar a dançar.

Em sua cadeira de rodas, com os olhos fechados, como se evocassem uma luz, realiza movimentos de balé com as mãos, quase como se estivesse diante de um auditório lotado.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Nem todos os pacientes que têm Alzheimer reagem da mesma forma à música

Mas a verdade é que ela estava em uma casa de repouso. Seu nome era Marta González, e ela sofria de Alzheimer (faleceu em 2019, logo após a gravação do vídeo). Mas ela havia estudado balé em Cuba e não havia esquecido aqueles belos movimentos do Lago dos Cisnes, apesar do avanço da doença. E eles foram ativados ao ouvir música.

Como isso pode acontecer, se um dos locais mais afetados pelo Alzheimer é o lobo frontal?

"É algo que ainda não podemos responder de forma conclusiva. O que poderíamos afirmar é que a música é a chave para muitas memórias que ainda estão na nossa memória, apesar de sofrermos de uma doença degenerativa", explica Amoruso.

No entanto, nem qualquer música pode ser usada para tratar pessoas afetadas por demência senil ou Alzheimer.

"Não se pode dizer com certeza que a música é a última coisa que esquecemos. Muitos pacientes com Alzheimer não reagem aos tratamentos com música", diz Zatorre.

Mas o especialista aponta uma diferença: quando a música para o tratamento é escolhida pelo paciente é quando há os melhores resultados.

"O vínculo com a música e a memória tem um alto grau emocional. Muitos desses pacientes acessam essas memórias graças à música. Na verdade, às vezes, é o último recurso para acessar essas memórias", nota Amoruso.

Para Zatorre e Amoruso, a música também tem sido um elemento fundamental para lidar com o confinamento. E talvez seja assim que nos lembramos de 2020 e do contexto da pandemia do coronavírus.

"Muitos dos pacientes que tratei me confessaram que nem sexo, nem comida, nem bebida alcoólica ajudaram muito a lidar com o confinamento e as circunstâncias que nos levaram a viver a pandemia", disse Zatorre .

"A maioria indica que a música tem sido sua maior aliada. Que essa tem sido uma forma de aguentar o que está acontecendo. E tenho certeza que muitas memórias foram criadas a partir dessa combinação."