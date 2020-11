Monolito misterioso é encontrado em deserto em Utah, nos EUA

Crédito, Utah Department of Public Safety Legenda da foto, Estrutura mede mais de 3 metros de altura

Um biólogo contabilizava um rebanho de ovelhas em um sobrevoo sobre uma região remota do Estado de Utah, nos Estados Unidos, quando avistou um misterioso monolito de metal.

A estrutura tinha cerca de 3,6 metros de altura e estava fincada no solo - ainda não há qualquer indicativo de quem a levou até ali.

"Foi uma das coisas mais estranhas com as quais me deparei em todos esses anos como piloto", disse à rede local KSLTV Bret Hutchings, que conduzia o helicóptero naquele momento.

Segundo ele, quando o biólogo avistou a estrutura do alto, soltou um: 'Opa, opa, opa, deem a volta, deem a volta!'

"E eu respondi: 'Que foi?' Ao que ele disse: 'Tem um negócio ali - nós temos que ir ver o que é!", afirmou Hutchings durante a entrevista.

Crédito, Utah Department of Public Safety Legenda da foto, Estrutura foi vista do alto por um biólogo que monitorava rebanho de ovelhas no local

O piloto especula que o monolito possa ter sido instalado "por algum artista new wave" ou um fã do filme 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968), dirigido por Stanley Kubrick. A adaptação da obra de Arthur C. Clarke exibe grandes monolitos pretos inseridos por seres alienígenas.

O escritório de segurança aérea do Departamento de Segurança Pública de Utah divulgou imagens da estrutura de metal reluzente em um comunicado na última semana e afirmou que as autoridades estão investigando a procedência do objeto.

"É ilegal a instalação de estruturas ou objetos de arte sem autorização em terras federais, não importa de que planeta você venha", ressaltou, de forma bem humorada, o órgão.

Crédito, Utah Department of Public Safety Legenda da foto, Autoridades investigam procedência da estrutura

A localização exata do monolito não foi informada para evitar que ele comece a atrair eventuais exploradores. As ovelhas que acabaram dando origem ao episódio vivem em diferentes partes do sul do Estado.

Até agora, ninguém reivindicou autoria da "obra".

Para tentar acelerar a busca, a polícia rodoviária de Utah compartilhou um post com a imagem do monolito no Instagram e a legenda: "Mentes curiosas querem saber - o que diabos é isso? Alguém?"

A maioria das respostas aposta na teoria que especula que o monolito possa ser uma instalação artística - alguns ressaltaram, inclusive, que ele se assemelha ao trabalho minimalista do artista John McCracken.

Crédito, Utah Department of Public Safety Legenda da foto, Especula-se que a estrutura seja uma instalação de arte